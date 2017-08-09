新北火災調查研討會 消防署署長按讚
新北市政府今舉辦「新北市2017火災調查研討會」，內政部消防署署長陳文龍也到場特別嘉勉，他說，過去火災調查業務雖然未被列為三大任務之中，但其實他仍是非常重要的環節，特別是近幾年來有重大的突破與貢獻，火災調查的五大面向與消防三大任務相扣，是未來消防署的重點規劃之一。
他解釋，例如火災原因調查與預防有關、擴大與延燒這跟搶救災害有關，死傷原因調查也會給預防跟搶救提供重要的資訊，在防火管理、火災統計分析部分，也可以提供防災中心、預防消防搶救上重要數據，成為重要的實證環節。
新北市消防局表示，這是研討會是近年來全台規模最大的火災調查研討會，由新北市副市長侯友宜主持開幕儀式，邀請內政部消防署署長陳文龍發表致詞感言，參與出席之貴賓、學員合計約300人，盛況空前。
另外，新北市政府在研討會中特邀請來自內政部消防署、內政部建築研究所、中央警察大學、明志科技大學與臺電綜合研究所等專家學者發表其於各自專業領域多年來的實務經驗與學術研究成果；新北市政府消防局亦由局長黃德清等人分享新北市火災調查鑑定10年來的成長與發展、矚目一時的八仙樂園粉塵火災之關鍵鑑識分析與全台各縣市消防機關唯一一台、耗資將近700萬購置的掃描式電子顯微鏡應用於爆竹煙火火災鑑定的研究。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。