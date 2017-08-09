新北火災調查研討會 消防署署長按讚

新北市政府今舉辦「新北市2017火災調查研討會」，新北市消防局局長黃德清（左起）、新北市副市長侯友宜，消防署署長陳文龍出席。（新北市消防局提供）

新北市政府今舉辦「新北市2017火災調查研討會」，內政部消防署署長陳文龍也到場特別嘉勉，他說，過去火災調查業務雖然未被列為三大任務之中，但其實他仍是非常重要的環節，特別是近幾年來有重大的突破與貢獻，火災調查的五大面向與消防三大任務相扣，是未來消防署的重點規劃之一。

他解釋，例如火災原因調查與預防有關、擴大與延燒這跟搶救災害有關，死傷原因調查也會給預防跟搶救提供重要的資訊，在防火管理、火災統計分析部分，也可以提供防災中心、預防消防搶救上重要數據，成為重要的實證環節。

新北市消防局表示，這是研討會是近年來全台規模最大的火災調查研討會，由新北市副市長侯友宜主持開幕儀式，邀請內政部消防署署長陳文龍發表致詞感言，參與出席之貴賓、學員合計約300人，盛況空前。

另外，新北市政府在研討會中特邀請來自內政部消防署、內政部建築研究所、中央警察大學、明志科技大學與臺電綜合研究所等專家學者發表其於各自專業領域多年來的實務經驗與學術研究成果；新北市政府消防局亦由局長黃德清等人分享新北市火災調查鑑定10年來的成長與發展、矚目一時的八仙樂園粉塵火災之關鍵鑑識分析與全台各縣市消防機關唯一一台、耗資將近700萬購置的掃描式電子顯微鏡應用於爆竹煙火火災鑑定的研究。

(中時)