氣象局示警：台北恐出現攝氏38度高溫
根據氣象局網站，今天中午前的最高溫是基隆的36.8度，其次是台東大武的36.6度、台北市的36.5度、板橋的35.8度。台灣附近西南風比昨天增強，中南部地區全天不定時有斷斷續續局部短暫陣雨或雷雨；各地白天仍是高溫炎熱，預測各地高溫約34至37度，尤其大台北地區甚至有機會出現38度左右的高溫，中午前後紫外線指數易達過量或危險級，戶外活動務必注意防曬和補充水分以防中暑。
昨天各地晴朗炎熱，西南風沉降的影響，台北觀測到高溫達37.2度，也是連續第4天達37度以上。中南部沿海整天斷斷續續有局部短暫陣雨，午後各地山區及中南部近山地區亦有局部雷陣雨，不過雨勢不是太大。
今天午後雷陣雨方面由於受到高壓抑制，發展比較有限，但是在各地山區及東北部、東部地區仍會有局部短暫雷陣雨，到山區及溪邊活動要特別注意天氣的變化。
(中時)
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