血汗醫院！北榮清潔工4年遭積欠逾1.4萬天假

北榮清潔工集體遭壓榨，不僅沒國定假日、特休假，每天工作15小時卻領不到加班費。（陳燕珩攝）

壓榨勞工又一樁！市議員王威中接獲勞工投訴，在台北榮總擔任清潔工8年，遭前後2家承包商壓榨，不給國定假日、特休假，每天工作10幾個小時，卻領不到加班費，向勞動局投訴反映，卻慘遭公司報復解職。王威中痛批，清潔公司連年壓榨，4年積欠上萬天假，勞動局卻無計可施，要求徹查。

王威中指出，德嘉公司連續4年得標北榮清潔案，今年才換好景公司接手，他調閱班表發現，清潔工林先生每天工作15小時，等於每月工作超時100小時，但德嘉給的加班費卻遠低於勞基法規定，加班7小時只能領到750元，1年少領14萬元。

另有清潔工反映，整個北榮基層勞工從未休過特休假，也未折算成薪資，以服務近8年的李先生來看，德嘉積欠48天特休，少給4萬3200元，整家公司300名員工，4年就被欠1萬4400天假。

李先生無奈說，他為爭取權益向勞動局投訴，卻遭公司秋後算帳，先是被德嘉逼迫離職，後來假好心讓他復職，卻用另個人頭保勞健保，明明每月薪資單都被扣勞健保費，但勞動局、健保局登記的卻是主管兒子「王君堯」的資料，本來準備好資料要投訴，卻發現德嘉4月申請解散，擔心錢討不回來。

勞動基準科長黃毓銘科長說，2015年2次勞檢德嘉公司，查到違反定期契約、工資未完全給付、加班費、特休假、工時超長等問題，後續進行12次抽查，訪談派駐勞工確認是否改善，但沒發現違規狀況，可能當下還在任職期間，勞工不敢明講。

黃毓銘說，今天勞工出來指控，後續會重啟調查，只是德嘉公司已歇業，是否願意接受檢查還有待釐清，針對現行好景公司則會依法處理，也呼籲勞工要主動投訴，捍衛自己的權益，否則主管機關稽查人力有限，很難顧及到所有勞工。

(中時)