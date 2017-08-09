「錢讓我賺 人不為你死」 游梓翔神解析葉望輝演講

葉望輝演講，游梓翔神解析。(圖/SHUTTERSTOCK提供)

美國共和黨愛達荷州主席葉望輝出席北美洲台灣人教授協會年會時，針對台獨議題發表看法。對此，世新大學教授游梓翔擷取演講重點，並神解析其意涵。

葉望輝在演講中表示，若台灣人同意獨立，且做好武力衝擊及犧牲的準備，會尊重台灣的選擇，但不要寄望美國會出面相挺。游梓翔認為，這白話一點的意思就是，要獨立你們自己獨立，要和大陸打你們自己打，我完全尊重你們。

對於有人問台灣可否成為美國第51州，葉望輝表示「這是不可能發生的情況，而且台灣地理位置在太平洋的偏遠小島」。游梓翔說，這意思就是「你們以為台灣是在美國旁邊嗎！台灣不要肖想台灣是美國的一部分」。

另外，演講中葉望輝還提醒台灣「不要一直想要攻進美國最高權力頂尖中心」，要逐一從各州的人民上下功夫，而非「川普國王」著手，這意思無非是「不要老想和川普通電話，要把工作和銀子帶到我代表的州，人民就會關注你們（但要獨立你們自己獨立，要和大陸打你們自己打）」。

游梓翔認為，友台的葉望輝還算朋友，老實說出「錢要讓我賺，人不會為你死」的道理，「死道友毋通死貧道，不知台灣的『道友』們聽進去沒有」。

(中時電子報)