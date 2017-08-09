提升東部幹線運能 台鐵11月底完成七堵八堵間橫渡線

台鐵11月底以前要在七堵八堵間鋪設兩組橫渡線的工程示意圖。（台鐵提供）

今早台鐵「七堵—八堵間增設橫渡線工程動工祈福典禮」，行政院長林全、交通部長賀陳旦、基隆市長林右昌皆有出席。預計11月底完成橫渡線後，可每日增加台鐵—宜蘭—花蓮對開普悠瑪號2列次、台北—宜蘭對開區間快車2列次。周六另增加斗六往宜蘭、花蓮自強號1列次；周日增加花蓮、宜蘭往台中自強號1列次，提升東部幹線運能。

行政院長林全致詞表示，讓台灣整個地區，交通權利進一步平等化，像是解決基隆地區還有東部地區交通建設瓶頸，是政府重要的施政目標，因此他強調，不僅中長程建設，短程如橫渡線也不能放過，橫渡線將可提升運能。

交通部長賀陳旦表示，外界認為鐵道網好像在地方製造錢坑，但全國鐵道網補強，是無悔的決定，應積極辦理，這次橫渡線是積極實現蔡英文總統的政見，也完成林全視察宜蘭時的承諾，增加東部地區運能。他說，林全也曾視察台中前瞻基礎建設計畫，未來台鐵成功至追分間雙軌化，也會積極辦理。

台鐵說明，工程七堵—八堵間增設橫渡線，將移撥軌道約1公里，移設道岔6套，增設橫渡線道岔採UIC-60鋪設4套。完成後，目前只能單向轉向，未來雙向都能夠自由轉線，增加調度靈活性。台鐵局長鹿潔身也說，感謝交通部支持工程預算，目前七堵到八堵每天有300到320班經過，橫渡線完成後，將解決交通瓶頸，施工團隊將全力以赴，在11月月底完工，如期如質完工。

台鐵說明，橫渡線工程經費2.7億元、土建及軌道工程0.34億元、電力、號誌、電訊工程2.36億元。

台鐵表示，七堵—八堵間增設2組橫渡線，道岔為UIC60（每公尺60公斤重，台鐵大部分為50公斤）形式，除可提升軌道結構穩定性及安全性；並可增加台鐵營運調度彈性，減少列車運行產生的平面交叉，降低運轉相互干擾。

台鐵指出，全部工程預計11月30日以前完成，各工程預計完成時間為移撥西正線軌道10月13日、移撥中正線軌道10月20日、移撥東正線10月27日；移設道岔預計10月30日至11月16日完成；增設道岔（橫渡線鋪設）11月20日至11月30日完成。

(中時)