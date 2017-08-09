民進黨：四川地震表達最誠摯的關切與慰問

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昨日四川九寨溝縣發生7級地震，造成嚴重的人員傷亡事件，民進黨表達慰問和關切。

民進黨表示，期盼救災工作平安順利，讓傷亡和損失降到最低，也為當地災民祈福，希望災區生活能盡早恢復平靜，民眾早日回復正常生活。

(中時)