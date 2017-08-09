警廣小小記者體驗營 提醒小學生毒品藏在零食裏
職業體驗正夯！警察廣播電台今、明2日舉辦「小小警廣記者體驗營」，兩梯次各30個名額，提供國小學童健康正向的學習經驗。
參與體驗營的學生就讀國小4年級到6年級，警廣表示，這個年齡最容易接受到同儕、網路資訊時不易分辨是非，較容易產生不良影響。加上校園毒品問題日益嚴重，活動課程特別安排「校園毒品防制模擬記者會」，現場展示軟糖、果凍等各類新興毒品容易偽裝的零食，警政署副署長王隆擔任受訪者，由小朋友提問，王隆一一回答哪些東西要小心，一旦碰了毒品，後果非常嚴重。同學提問踴躍，從毒品種類、查緝狀況問到國際毒梟，現場笑聲不斷。
體驗完採訪工作之後，小學生進入警廣的播音室，戴起耳機當主播，如何清晰有條理的播報新聞，學生也嘗試錄製交通安全宣導短劇。
警廣表示，體驗營配合暑期青春專案，落實反毒、反詐騙、交通安全宣導，讓學員們收獲滿滿回家。
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(中時)
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