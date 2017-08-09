九寨溝強震後景區封園 旅遊業者取消8月出團

九寨溝景區道路的受損狀況，還有多處山體崩塌。(圖/新華社)

九寨溝地區的五花海景點，地震後受損嚴重。(圖/新華社)

大陸四川九寨溝8日晚間發生強震，造成多人死傷。雄獅旅遊今(9)日公告，目前出團旅客一切平安，將密切注意當地狀況調整行程，另規模7強震也造成九寨溝景區封園，將取消8月份出團行程。

雄獅旅遊指出，目前九寨溝共有2團含導領人員共36人，人員均安。業者表示，將密切注意當地狀況，而基於旅客安全及權益，將視當地情況，針對行程做出必要調整。

另目前九寨溝景區已公告，自今日起停止接待任何遊客入園。為維護旅客安全為第一優先，雄獅旅遊即日起至8月31日起將主動通知取消出團，不另收取消費用。

(中時電子報)