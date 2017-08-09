NBA》取消5天4戰賽程 聯盟盼杜絕輪休風氣
根據美國NBA記者溫侯斯特報導，NBA聯盟為了杜絕球隊在密集賽程下讓主力球員輪休風氣，因此在新球季的賽程安排下足苦心，其中最重要的就是取消5天4戰，以及30天18場比賽的嚴苛考驗，不再讓球員過度負荷，也讓買票進場的球迷可以欣賞到高水準比賽。
除了不再安排密集賽程外，聯盟也決定讓在全美直播的場次對戰組合球隊不會打「背靠背」比賽，至於7天打5場比賽的次數也將從90次減少至40次，平均各隊在整個賽季會碰到1.3次，背靠背的次數也降低至14.9次。
此外，單一客場遠征的比例縮減17％，飛行距離超過2000英里(約3218公里)的單一客場比賽也會減少67％，周末比賽場次則從原先的549場增至568場。
(中時電子報)
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