「網紅舒淇」當庭扯謊 被害人：繼續關不要讓她出來騙人

本名黃晴歆（左二）自稱「網紅舒淇」利用電腦修圖，假造匯款證明，詐騙服飾店家5萬多元。（本報資料圖片）

17直播的網紅黃晴歆，化名「藍歆」、「lanshing」、「舒淇」、「舒淇狐狸」等，去年詐騙多名店家，得手物品琳瑯滿目，包括數位相機、手機和高檔名牌包，以及精品衣服，士林地方法院開庭，黃仍繼續扯謊，辯稱沒有穿過被害人的衣服，被害人當庭反駁：「你被抓的時候，上新聞的衣服就是我的！」

北市耿姓服飾店老闆娘說，黃的詐騙手法很細膩，前一天先到店內，挑選近2萬的衣服，說自己身上沒帶那麼多錢，回去後會匯款，隔天早上就以變造過匯款證明，告訴耿已經以手機轉帳，趁著店家還來不及跟銀行確認是否入帳，黃趁機又多挑選了3萬多元的服飾全部帶走， 當店家要錢時，就避不見面。

黃在直播軟體擁有5000多名粉絲，詐騙物品琳瑯滿目，小到精品項鍊、大到名牌包包，被捕的時候，還在直播嗆聲：「一堆人說我被抓了，我還在這裡！」今天上午開庭，耿表示被害人已經超過13人，粗估被騙金額上百萬。

黃今年2月遭警方依詐欺罪移送新北地檢署，檢察官限制住居，之後仍繼續詐騙，又再度被逮收押至今，被害人被騙後，還在網路上看到她直播，向她要錢，黃卻說要被害人過去找她拿，令被害人非常生氣，請求法官從重量刑，最好能判超過6個月，不要讓她再出來騙人。

(中時)