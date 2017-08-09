四川阿壩州地震 海基會去函海協會表慰問

針對四川省阿壩州九寨溝縣昨日晚間發生規模7.0強震，海基會今日上午發函大陸海協會表達慰問與協助之意。

海基會函件表示，據媒體報導，貴方四川省阿壩州九寨溝縣昨日晚間發生規模7.0強震，已造成13人死亡、175人受傷，全縣17鄉鎮房屋受到不同程度損壞。

海基會表示，本會謹代表我方表達關切與慰問之意，如有救災方面需要，我方願全力提供各項必要協助。至盼受災人數降至最低，災民生活儘速恢復正常，家園早日重建。為此特函請 貴會惠予轉達慰問與協助之意。

(中時)