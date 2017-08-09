避陳抗 蔡英文座車逆向閃人
總統蔡英文9日上午10時至新莊典華會館參加「Alian 96.3原住民族廣播電台」開台典禮，台灣退伍軍人權益保障協會理事長黃正忠和約5名退休軍警高舉大字報「警消是不是危勞」、「老母豬你還好吧，別氣死」，大喊「蔡英文下台」、鳴白鐵喇叭抗議，但遭警方前一晚布建的柵欄遠遠隔離，蔡英文行程未受影響。
臉書專頁「全民拔蔡總部」昨晚貼了一則發文「老母豬會出現讓原住民獵殺」，暗示民眾前往抗議，警方不敢大意，早上出動將近千名警力戒備，前一晚更在會場外搭建長達900米、高1米的柵欄，將抗議民眾遠遠隔離在對街人行道，也拉起攔鞋網戒備。
經警方和抗議民眾協調，抗議民眾聚集在典華會館大門斜對面、約三百公尺外的人行道，趁著蔡英文進出會場時大喊抗議訴求，但蔡英文並未多作停留，警方、國安人員為了不讓蔡英文座車經過抗議民眾，引導總統座車逆向駛離會場。
黃正忠表示，今天有遠從花蓮、桃園來的退休警察，大家相當不滿蔡政府的軍公教年金改革政策，希望蔡英文能下台負責。
(中時)
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