想在性生活有好表現 七種男性必吃的食物

想要有美好的性生活，還要有規律飲食規劃。（達志影像/Shutterstock）

據英國太陽報（The Sun）報導，最新的醫學和性學研究都指出，擁有規律的性生活能活化身體機能並促進健康，還可降低心血管疾病與攝護腺癌的誘發機率。但對於忙碌的現代人而言，卻往往不是想不想、而是「能不能」的問題。對此困擾，營養學家們列出七種常見的食物，不僅能增強體力，還能讓性慾能力更上一層樓。

七種食物包含：

一、黑巧克力：

常見的黑巧克力，能增加腦中的多巴胺（dopamine）和血清素（Serotonin），讓人們感到愉悅並增進雙方的情感，同時也讓血液流向「正確的地方」。

二、堅果：

杏仁、巴西堅果、胡桃和花生，被視為能增強性慾和預防陽痿的食物，這些堅果多半能讓男性產生更多的賀爾蒙。

三、大蒜：

雖然濃郁的蒜味，讓不少情侶或夫妻多避免在溫存前食用，但大蒜中所含的高濃度大蒜素（Allicin），卻能令血管擴張，改善勃起功能障礙。

四、花椰菜和芹菜：

芹菜能增進男性體內的雄甾酮（androsterone），一種能影響男性性衝動的激素；而花椰菜則可抑制雌激素（estrogen），進而加強睪酮（Testosterone），讓勃起功能更完善。

五、魚類：

富含維他命B的魚肉，其中的維他命B3，不僅能促進人體無氧代謝，亦能提供性動力、並讓勃起充血效率更上層樓。

六、燕麥：

燕麥，不僅能讓早餐更加營養，更能使男性體內的睪酮素增強，美國健康研究更發現，食用燕麥8週後，不但可以健康減重，更能強化男性的性慾。

七、乳清蛋白（Whey protein）：

健身想練肌肉，乳清蛋白是必備的要素之一，但多數人並不知道，乳清蛋白也是一種增加睪酮素的健康食品，一舉兩得。

(中時電子報)