想在性生活有好表現 七種男性必吃的食物
據英國太陽報（The Sun）報導，最新的醫學和性學研究都指出，擁有規律的性生活能活化身體機能並促進健康，還可降低心血管疾病與攝護腺癌的誘發機率。但對於忙碌的現代人而言，卻往往不是想不想、而是「能不能」的問題。對此困擾，營養學家們列出七種常見的食物，不僅能增強體力，還能讓性慾能力更上一層樓。
七種食物包含：
一、黑巧克力：
常見的黑巧克力，能增加腦中的多巴胺（dopamine）和血清素（Serotonin），讓人們感到愉悅並增進雙方的情感，同時也讓血液流向「正確的地方」。
二、堅果：
杏仁、巴西堅果、胡桃和花生，被視為能增強性慾和預防陽痿的食物，這些堅果多半能讓男性產生更多的賀爾蒙。
三、大蒜：
雖然濃郁的蒜味，讓不少情侶或夫妻多避免在溫存前食用，但大蒜中所含的高濃度大蒜素（Allicin），卻能令血管擴張，改善勃起功能障礙。
四、花椰菜和芹菜：
芹菜能增進男性體內的雄甾酮（androsterone），一種能影響男性性衝動的激素；而花椰菜則可抑制雌激素（estrogen），進而加強睪酮（Testosterone），讓勃起功能更完善。
五、魚類：
富含維他命B的魚肉，其中的維他命B3，不僅能促進人體無氧代謝，亦能提供性動力、並讓勃起充血效率更上層樓。
六、燕麥：
燕麥，不僅能讓早餐更加營養，更能使男性體內的睪酮素增強，美國健康研究更發現，食用燕麥8週後，不但可以健康減重，更能強化男性的性慾。
七、乳清蛋白（Whey protein）：
健身想練肌肉，乳清蛋白是必備的要素之一，但多數人並不知道，乳清蛋白也是一種增加睪酮素的健康食品，一舉兩得。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。