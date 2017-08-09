九寨溝地震 觀光局再報：台19團體341人均平安。

觀光局今指出，昨晚間四川九寨溝發生大地震，經與旅行業全聯會及品保協會聯繫，初步了解計有康福、五福、長汎、雄獅、東南、百威、喜鴻、山富國際、東南亞、吉帝、東森等旅行社等約19個旅行團體341人均平安。

觀光局表示，已囑請各相關旅行社應確實掌握狀況，及妥善照料滯留旅客之安全，如有任何狀況應立即通報觀光局。

(中時)