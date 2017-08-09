世大運》羽球球后戴資穎 常被認成「打網球的」

羽球球后戴資穎在合庫育樂營出席有獎徵答活動，小朋友們爭先舉手。（李弘斌攝）

「第一個問題，在我旁邊這個球員是誰？」合作金庫今天在高雄舉辦羽球育樂營，麾下的「世界球后」戴資穎親自出席，也成為有獎徵答的主角，所幸她選的小朋友很給力，正確答出小戴的名字，畢竟即使當了球后跟悠遊卡封面，小戴還是常被認錯。

「還是很多人會說，『妳是那個打網球的！』然後我就默默跑走…」戴資穎笑著說，網球和羽球都是拿球拍，中間有網子，「我覺得很多人可能分不清楚羽球跟網球吧。」

雖然如此，平常就不愛出門壓馬路的小戴，並不在乎會被民眾認錯，或者是育樂營小朋友叫不出她的名字，「他們叫不出名字很正常啊，這個年紀的小朋友，又沒有規定一定要知道很『老』的人，對啊，我覺得我已經很老了。」小戴笑說。

(中時電子報)