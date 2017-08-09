農民通報救援，受傷鳳頭蒼鷹幼鳥今野放

高市農業局9日上午，在內門木柵休閒農業區，野放二級保育鳳頭蒼鷹。（高市農業局提供）

鳳頭蒼鷹屬二級保育鳥類，是都市公園、校園偶爾會見到的留鳥。（高市農業局提供）

高市農業局9日上午，在內門木柵休閒農業區，野放二級保育鳳頭蒼鷹，農業局表示，這隻蒼鷹是民眾在木柵社區路邊拾獲，通報農業局處理，經動保處獸醫檢查沒有外傷，只是身體虛弱，委託台灣觀賞鳥協會予以照顧，復原後羽翼豐滿，今天重回山林。

農業局指出，5月31日內門黃姓民眾打電話通報，指1隻鳳頭蒼鷹幼鳥差點被狗吃掉，幸而好心的農民解圍，將幼鳥送至農業局，動保處獸醫師仔細檢查後，確認幼鳥並無大礙，只是需要餵食、照養，於是農業局委託台灣觀賞鳥協會理事長黃登科協助飼養。

協會將幼鷹取名「小鳳」，最初牠過於緊張，數度拒絕進食，後來照養員軟硬兼施，經過2個月細心照護，「小鳳」已可自己捕捉活餌，體長也從原本35公分，增長為47公分，體重由400公克增加至540公克，恢復狀況非常良好。

高市農業局、內門區公所、內門木柵休閒農業區理事長、當地里民及黃登科今天共同到拾獲「小鳳」的原生地，進行野放，當野放籠打開後，蒼鷹一開始停留數分鐘，觀察環境再振翅飛向天空。

農業局表示，鳳頭蒼鷹屬二級保育鳥類，常停棲在視野開闊的隱密樹枝靜候獵物，也會空中追捕鳥類和昆蟲，在森林、果園、公園和校園等經常看到牠們，算是較普遍的留鳥。

(中時)