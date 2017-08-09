南市淘汰二行程車輛「棍子與胡蘿蔔齊下」
台南市政府環保局去年執行二行程機車汰舊3年三階段補助方案，直到今年6月已補助汰舊8萬多輛高汙染的二行程機車。環保局除持續鼓勵淘汰二行程機車，每輛最高補助3000元，但也同步加強攔查檢測，在重要路段、菜市場及工業區鄰近路段攔檢743輛二行程機車，結果有317輛排煙超標，不合格車輛若未改善，將依汙染程度高低開罰1500元至6000元罰鍰。
環保局統計，743輛不合格的二行程機車中，有72%已依規定完成年度的定期排氣檢驗。但攔查檢測結果，不合格數量將近一半，顯示二行程機車的排氣無法長時間維持在標準之內，即使經維修保養後，使用一段時間就會出現劣化現象，排氣再度超標，儘早淘換才是根本解決之道。
環保局還表示，實際檢測二行程機車與四行程機車的排煙濃度結果，二行程機車排放細懸浮微粒（PM2.5）的濃度高達1628毫克/立方公尺，四行程機車最高20.8毫克/立方公尺，二行程機車PM2.5排放量是四行程機車的78倍；加上二行程機車多數用於上市場買菜、接送孩童上下學等生活圈內的短程交通，廢氣更是直接衝擊民眾健康。
鑑於PM2.5易附著戴奧辛、多環芳香烴及重金屬等有害物質，長期吸入會引起過敏、氣喘、肺氣腫、肺癌、心血管疾病，對敏感性族群、呼吸道疾病患者危害更為顯著。環保局喚籲市民把握汰舊二行程機車的機會，越早申請補助金額越高。
(中時)
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