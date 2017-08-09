楊大正老婆被爆無縫接軌疑劈腿 花光舊愛100萬悔婚

「滅火器」楊大正閃電二婚歌手山東，沒想到孕妻如今卻爆出當年已有婚約，且舊愛阿猴與楊大正兩段感情，無縫接軌疑劈腿。(取材自楊大正、山東臉書)

「滅火器」主唱楊大正去年1月宣布與出櫃歌手妻鄭宜農離婚，同年11月就宣布跟女歌手「山東」再婚，速度飛快，特別的是，三人之後仍住在同一屋簷下，山東更在婚後7個月喜曝孕事，目前已經懷孕5個多月，沒想到山東如今被爆出曾接受前男友求婚，之後火速分手並跟楊大正交往結婚，「無縫接軌」疑劈腿，讓舊愛大受打擊。

據《壹週刊》報導，爆料者指出山東跟在電視台擔任綜藝節目製作人的阿猴交往3年多，男方對她很是疼愛，甘心為了她放棄事業，搬到台中與之同住，兩人更到處旅遊，費用都是男方買單，交往第一年就花掉阿猴快1百萬，山東的網拍事業，資金也幾乎都是阿猴贊助。

而當時兩人穩定交往1年多後，阿猴在2014年12月底跟山東求婚成功，然未登記結婚，2016年2月阿猴生日，山東還甜蜜po照慶祝，沒想到不久後，山東卻突然坐在客廳，冷靜跟阿猴說情轉淡要求分手，事後還把跟阿猴相關的照片跟po文刪光，之後山東跟楊大正交往的新聞爆出，阿猴聞訊後比對了時間，認為當時自己被劈腿，因此大受打擊。

然今年1月時，楊大正曾po臉書透露是在2016年盛夏認識，相處了一陣子才決定交往，而對於山東被指劈腿一事，她的經紀人回應媒體強調山東跟阿猴是在分手一陣子之後，才因朋友介紹認識楊大正，「這兩段時間完全無交集」，「滅火器」經紀人也對媒體表示，楊大正跟山東相識時彼此都單身，「大正也知道山東和前男友的事情。最後大正和山東現在也過得很好」，感謝外界關心。

(中時電子報)