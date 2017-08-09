永遠的女神! 瑪莉蓮夢露生前寫真照曝光
好萊塢巨星瑪麗蓮夢露，是許多人心中首席性感女神，不過卻被發現赤身裸體死在臥室中，年僅36歲就撒手人寰，令人不勝唏噓，近日網路上曝光死前三周拍攝的寫真照片，一頻一笑的倩影再度勾起粉絲心中回憶。
據悉這系列寫真照片，是由攝影師為剛過36歲生日的瑪麗蓮夢露所拍攝，當時花了數周紀錄她的日常生活，地點遍及加州洛杉磯大宅及聖莫尼卡海灘等地，照片中可見她在海邊戲水，除了展現傲人身材之外，也擺出誇張搞笑姿勢，完全沒有偶像包袱，其他則是時而性感時而慵懶，大方將私下的自己完整呈現，目前此系列照片僅曝光逾150張，尚未全部公諸於世。
這批照片據悉周三起至下周五在網路上拍賣，全部照片皆為5乘7吋，預計將分為三個相盒，估計每盒賣得8000至2.4萬美元，每張照片更有已故攝影師親筆簽名，勢必掀起收藏家搶購風潮。
(中時電子報)
關鍵字：瑪麗蓮夢露
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