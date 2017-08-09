禁同婚登記 法官認現行法律違法

同婚釋憲大法官會議今年5月作成釋字748號解釋，宣告台灣至遲兩年後成為亞洲第一個合法同婚國家後，釋憲案前一對女同志伴侶方敏及糖糖提出的同婚訴訟，台北高等行政法院在暫停訴訟後，今(9)日重新恢復審理，律師團請求法院依748號解釋，撤銷原不准登記婚姻處分，並直接命戶政事務所辦理結婚登記。

本案是同婚釋憲出爐後，第一件開庭的同性結婚登記案，若法官判當事人勝訴，代表同性伴侶將不再需要等待立院修法或兩年期間就可登記結婚。因此深受各界矚目。

庭訊開始，承審法官洪遠亮就表示，依大法官釋字第748號解釋，民法沒保障同婚違憲，當庭問台北市中正區戶政事務所，當時駁回方敏及糖糖的結婚登記處分顯然違法，有沒有考慮自行先撤銷原處分？中正區戶政事務所則回應，即使撤銷原處分，但目前仍無法登記；現行系統設定為「一男一女」，只可進行同性伴侶註記。

洪遠亮指出，本案首先要處理的是「原處分合不合法」，依大法官解釋意旨，原處分看來是違法，現在問題在於「行政法院可否介入裁量？」法官也詢問戶政方，行政機關的權責範圍？戶政機關在辦理結婚登記時，除了審查一夫一妻，還有什麼要件？法院是否可代替審查？

爭取同婚權益的伴侶盟律師團主張，當初戶政機關拒絕同性伴侶登記結婚理由，在於依民法及相關函釋，現行民法僅保障一男一女的異性婚，不保障同性二人結婚，行政機關拒絕處分所依據的法規已被大法官宣告違憲而無效，就不能再作為拒絕相同性別二人結婚登記的依據。

律師團還認為，釋字748號以宣示現行民法婚姻章保障同婚，所以原處分違法，應撤銷；所謂「兩年日出條款」是拘束立法機關，司法機關直接適用並無缺乏法律依據或窒礙難行的問題，請法院直接命北市府作成結婚登記。

本案起於2014年8月1日，伴侶盟律號召30對同性伴侶至戶政機關登記結婚被拒後，義務協助其中三對同性伴侶進行司法訴訟，三案2015年4月在台北高等行政法院陸續開庭審理，同年8月伴侶盟律師團代理祁家威先生聲請釋憲後，三案皆暫停訴訟，等待大法官釋憲結果今年5月作出後，今日開庭審理一案。

庭後伴侶盟開記者會指出，讓同性結婚的「法律依據」一直都在，只需要「符合憲法價值」的解釋方式，兩個同性別者都可適用，他們誠摯呼籲司法應秉持對於憲法的忠誠義務，拿出魄力宣判本件勝訴，即刻准予登記結婚。

(中時)