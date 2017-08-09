國泰影城、水族館複合商城 9日動工

眾人擲鏟動土。（楊明峰攝）

參與動土人士合照。（楊明峰攝）

位於華泰名品城旁的水族館、影城等複合式商城，9日動工。（楊明峰攝）

國泰人壽9日在桃園高鐵站旁產業專業區舉辦「國泰商務城-複合商業大樓」開工動土典禮，將引進日本西武集團旗下橫濱八景島團隊，打造都會型水族館，並有新光影城、國泰商旅等，建立全台首座水族館、飯店、影城複合式的休閒娛樂空間，預計2020年完工，開發案投資總金額高達200億，將創造8500個工作機會。

動工典禮由國泰人壽副總經理郭文鎧、橫濱八景島社長布留川信行、桃園市長鄭文燦、高鐵局副局長楊正君等人執鏟動土，祈求工程圓滿順利。

布留川信行說明，將導入日本的技術與經驗給台灣，水族館將展示台灣以及世界各地海洋生物的生態，引進最先進影像科技，結合教育、娛樂，成為前所未有的水族館，帶給大家與眾不同的感動。

郭文鎧指出，華泰名品城outlet一、二期已完成，目前開發第三、第四期，先將打造水族館、飯店的復合性商業中心，最後一期作為辦公室與複合商城，希望成為北台一日遊的最佳場所，也能提供居民良好的生活機能與休閒設施。

鄭文燦表示，桃園市政府積極協助該案的都市計畫、交評、環評、建照取得，以透明客觀態度，協助企業投資，帶動地方進步。高鐵桃園站區目前是國家大門、機場第一站，也是投資很好的地方，該案將能吸引1年6百萬旅遊人次，呈現台灣的進步。

(中時)