世大運》球后戴資穎 教球好親切
羽球「世界球后」戴資穎不喜歡被強迫練球，9日出席母隊合作金庫在高雄舉辦的羽球育樂營客串教練，也崇尚「自由風」。「我不太喜歡管人家，會希望球員可以自我要求！」小戴笑著說。
小戴在合庫育樂營展現超高人氣，小朋友和家長都爭先要跟世界球后合照，她和「台灣一哥」周天成也下場和小學員對打，必要時親自指導揮拍動作。有趣的是，如果想要獲得小戴「貼身」指導，小朋友可能要打得比較不好，才有機會。
「其實至少會打得到球的小朋友，比較好教，」不過小學員若打得很好，小戴不就站得遠遠的嗎？小戴也笑著說：「這樣很好啊，就可以多拍來回。」
小戴說，很高興有機會在育樂營和小朋友互動，不過對比自己小時候的訓練狀況，小戴說：「可能要去校隊看看，才知道是什麼情況。這個歡樂許多啦，不會那麼辛苦，大家就來這裡運動一下、健康，耗個暑假，真的練習就比較辛苦。」
(中時電子報)
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