29萬人連署反對 馬克宏妥協不給妻第一夫人名分

法國總統馬克宏和第一夫人布麗姬。(圖/美聯社)

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）近來面對民調大幅下滑之餘，還因計畫要給其妻布麗姬（Brigitte）「第一夫人」職位及辦公室的政策陷入廣大的抨擊浪潮，反對民眾認為政府進行了樽節政策，但卻還要為第一夫人的辦公室付出一年高達45萬歐元的經費，也讓超過29萬名不滿的法國民眾連署，要求法國政府不要給布麗姬（Brigitte）「第一夫人」的正式職位，馬克宏為不再失去民心，打算妥協不給其妻布麗姬正式職位。

據法國《France 24》報導，艾麗榭宮將在數周內釐清布麗姬的「公共角色」， 並預告她不會有正式職位，也會將她出席活動使用的政府資源全數公開，法國政府發言人卡斯坦納（Cristoph Castaner）也在7日發了多則推文，稱「政府體制不會有任何更動，不會有新經費、布麗姬也不會有薪水」，意味著第一夫人仍將不會有正式職位。

馬克宏競選時德承諾便是終結發國政壇裙帶關係的問題，一名馬克宏的幕僚指出，馬克宏給第一夫人正是職位的目的，是想要讓民眾了解第一夫人需要花費多少國家資源，像是法國前總統歐蘭德（François Hollande）的前女友蒂耶薇蕾（Valérie Trierweiler）在2013年的助理與隨扈支出費用高達40萬歐元（約台幣1,440萬元）。

法國前總統歐蘭德和前女友蒂耶薇蕾。(圖/美聯社)

馬克宏在5月總統大選前曾表示，要一改過去法國總統的伴侶沒有官方職位的窘境，給其妻布麗姬「第一夫人」的正式職位，儘管他保證將不會支薪給第一夫人，但國家仍需支付其職員、辦公室和活動使用的經費，以供第一夫人參與各項公共、外交活動時使用，預計一年要花費45萬歐元（約新台幣1,612萬元）。

但才剛歷經選舉的法國新政府目前正在大力縮減明年的經費，引發國內民眾不滿，馬克宏的支持度也跟著一路溜滑梯，上周甚至創法國第五共和以來下跌幅度的新紀錄，滿意度僅剩36%，跟他剛上任挾帶著66%廣大的支持度差距甚大。

這也讓一個名為「民族平等」的組織在連署網站「change.org」上發起連署，要求馬克宏不要給布麗姬「第一夫人」的正式職位，一個多月來獲得了超過29萬人支持，不少人認為馬克宏是不想讓已經岌岌可危的民調繼續下滑，而選擇在個問題上收手。

(中時電子報)