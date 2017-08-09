原民電臺開臺 小英：語言文化將獲得更多理解

蔡英文總統（中）親手戴上耳機，成為原民台第一位來賓。（杜宜諳攝）

蔡英文總統今天上午出席「Alian 96.3原住民族廣播電臺開臺典禮」，她說，隨著原住民族廣播電臺的開臺，搭配既有原住民族電視臺，相信這塊土地上原本的語言和文化，將會獲得更多的理解和支持。這就是政府帶頭推動原住民族歷史正義和轉型正義工作，最核心的意義所在。

蔡英文抵達後首先欣賞屏東北葉國小演出排灣族童謠「Alian」，隨後與現場貴賓一起手持象徵文化與生命的電子火炬，舉行點亮電臺儀式。

隨後在廣播致詞時表示，今天是聯合國「世界原住民族日」，她很高興宣布「Alian 96.3 原住民族廣播電臺」正式開播。「Alian」在排灣語中的意思是「好朋友」，魯凱語和卑南語裡也有很接近的詞彙。

她說，這個臺名具體彰顯原住民族廣播電臺是原住民朋友共同擁有、共同參與的媒體，相信該電臺不僅會成為族人的好朋友，也是所有社會大眾的好朋友。

蔡英文強調，臺灣有豐富多元的原住民文化，除了目前官方認定的16族，不久之後，平埔族群的身分和權利也將在法律上逐漸恢復。這些都是我們面對全世界時，最獨特且值得驕傲的美麗文化。

對原住民族廣播電臺以「Alian」的態度，傳遞原住民族的觀點和聲音，連結起臺灣不同角落、不同族群的民眾，蔡英文除表達肯定之意，也相信在這個跨文化的交流平臺，將會聽見最棒的音樂，接觸最有生命力的文化，學習到最深刻的多元族群社會關懷。

她指出，除了傳播多元文化，原住民族廣播電臺也扮演兩個相當重要的角色。第一，這是全國性電臺，涵蓋94%的部落，有效縮短城鄉的資訊落差。從今天起，原鄉部落的居民將更容易接收到各種防災、救災的訊息，重大時事的新聞報導或國際原住民族的動態。她曾承諾要保障族人朋友的「媒體近用權」，「現在，我們做到了」。

總統也表示，第二，《原住民族語言發展法》上路後，原住民族廣播電臺將一同擔負族語文化傳承的責任。電臺的節目將會兼顧16族語言，提供更多培養族語廣播專業人才的管道。電臺的新聞和部分節目也會採用族語和中文雙語播出，增加聽眾認識族語、學習族語的機會。

蔡英文強調，隨著原住民族廣播電臺的開臺，搭配既有原住民族電視臺，相信這塊土地上原本的語言和文化，將會獲得更多的理解和支持。她也認為，這就是政府帶頭推動原住民族歷史正義和轉型正義工作，最核心的意義所在。當我們開始重視原住民族的歷史、文化和語言，臺灣社會的每一個人，都會因此變得更富有。

(工商)