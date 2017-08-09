台如何對抗解放軍？美智庫：用42艘小潛艦打游擊
蔡英文政府上台後，兩岸情勢轉趨緊張，近期甚至傳出大陸「武統台灣」機率大增的消息。媒體報導，國防部7月邀請美國著名智庫CSBA來台進行兵棋推演，該智庫建議台灣用42艘「小型潛艦」組成編隊，在海上打「游擊戰」來對抗解放軍。
據《上報》報導，國防部整評室7月中旬邀請美國著名智庫CSBA（The Center for Strategic and Budgetary Assessments, 戰略預算預評估中心）、民進黨智庫-新境界文教基金會、台灣戰略評估協會，以及台大、政大、淡江、銘傳、中興、中山等多所大學教授，在北投復興崗國防大學校區，進行為期5天的「台灣防衛替代性戰略能力評估（不對稱戰力）研討會」。研討會中，參與人員分成藍軍與紅軍，進行兵棋推演。
報導指出，CSBA在2014年12月就曾提出報告，建議台灣將採購8艘中大型潛艦的預算一部分，改成打造一支由42艘「小型潛艦」組成的編隊，在海上進行游擊戰，對抗解放軍兩棲登陸及海上封鎖。此項建議也成為研討會與兵推中的討論重點。
(中時電子報)
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