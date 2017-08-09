四川大地震 海基會發函海協致意

針對四川九寨溝昨（8）晚9時19分發生芮氏規模7淺層地震，海基會稍早去函海協會致意，內容如下：

海峽兩岸關係協會：

據媒體報導，貴方四川省阿壩州九寨溝縣昨日晚間發生規模7.0強震，已造成13人死亡、175人受傷，全縣17鄉鎮房屋受到不同程度損壞。

本會謹代表我方表達關切與慰問之意，如有救災方面需要，我方願全力提供各項必要協助。至盼受災人數降至最低，災民生活儘速恢復正常，家園早日重建。為此特函請 貴會惠予轉達慰問與協助之意。耑此

順致

時祺

財團法人海峽交流基金會

8月9日

針對台籍旅客的人員安全，海基會表示，會向相關單位持續掌握。據旅行商業同業公會全聯會消息，經聯繫康福、五福、長汎、雄獅、東南、百威、喜鴻等旅行社，初步了解，約計有15個旅行團體約289人，經聯繫結果，該等團體人員均平安。可樂3團含領隊47位平安；東南旅行社，一團在四川20人左右均安；山富旅行社6團在當地全員均安。

(工商)