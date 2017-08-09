發生大地震！8成全身而退的方法是自助、互助

三峽區嘉添里自主防災社區宣導。（新北市農業局提供）

中國大陸四川省九寨溝昨晚發生規模7.0強震。新華社引述四川省政府新聞辦公室報導，初估這次地震已造成13人罹難，175人受傷！面對大自然災害，人們有何方法因應？

日本阪神地震發生時的調查統計結果，推演出極為重要的災害防救法則，即是大災害來臨時，「自助：互助：公助」比例是「7：2：1」，指出可能近8成全身而退的人是靠自助跟社區的互相幫助。因此新北市政府藉由自主防災社區培訓過程，提升社區民眾自主防災能力，提升社區自主防災意識、強化社區自主防災組織，將可達到將災害損失降到最低的效果。

今年度新北市政府農業局、三峽區公所、樹林區公所與成功大學防災研究中心合作，至三峽區嘉添里及樹林區東山里兩處山坡地社區，協助居民強化自主防災能力，從循序漸進式培訓過程，透過對社區環境的認識，篩選出適合社區的宣導模式，來進行防災知識的傳達。

並藉由兵棋推演等演練過程，讓輔導團隊及培訓對象民眾實際感受社區防災資源在擬定腳本中的適用性，以及檢驗培訓對象對社區內防災相關設備的熟悉度。藉由模擬兵棋推演腳本所帶來的災害體驗，讓培訓對象民眾的感受更加深刻，使整體培訓過程不流於形式，增加防災社區永續發展能力。

農業局長李玟表示，在現今極端氣候下，新北市府平時就積極辦理防災整備工作，如土石流保全戶調查、宣導演練、避難處所規劃、治山防災工程等。此外培養民眾自助互助的能力與習慣相當重要，希望藉由新北市府的從旁協助，人人都能更保障自己與身邊所愛的人。

(中時電子報)