牽制北韓 日本自衛隊與美轟炸機聯合演訓

日本航空自衛隊9日宣布，8日在九州附近空域與美國空軍轟炸機進行了聯合訓練；日媒稱，此舉意在對強行發射洲際彈道飛彈（ICBM）的北韓金正恩政府加以牽制；美軍轟炸機完成與航空自衛隊的訓練後，同時與韓國空軍進行了聯合訓練。

日本共同社9日報導，針對北韓試射ICBM一事，東盟及日中韓的外長等出席了8日在菲律賓召開的東盟地區論壇（ARF）部長會議，發表主席聲明表示嚴重關切；同一時期實施訓練再次表明了日美韓三國的合作態勢。

報導指出，航空自衛隊2架F-2戰鬥機和美國空軍2架B-1戰略轟炸機參加了日美聯合訓練，編隊進行了飛行。日美在北韓強行試射ICBM的7月28日的兩天後，即7月30日在九州西部至朝鮮半島近海的空域也進行了聯合訓練。

(旺報)