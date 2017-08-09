落實非核家園目標 府：不會重啟核四

台灣供電吃緊，總統府今天再度表達立場，强調沒有重啓核四的打算，府發言人林鶴明表示，非核家園的落實，是國家明訂於環境基本法中的政策目標。

他說，為了達成這個目標，新政府設定了2025年作為完成國家能源轉型的元年，屆時現有核電廠按時除役，不會延役。

而新政府上任後，也正全力推動能源結構轉型等重大改革工作，他說，包括加速再生能源的開發，節能科技的廣泛應用、完成電業法修正等，目前無論在產業能量的養成、國際合作與投資的推動，都在預期進度上順利進行，「我們有能力也有信心完成目標」。

(工商)