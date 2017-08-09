九寨溝震災 賴清德：感同身受

大陸四川九寨溝昨晚發生規模7.0強震，傳出死傷災情，台南市長賴清德雖然人在日本行銷觀光，但也對四川地震災情表達關心，今天在臉書發文表示，「此次天災，我們感同身受」。

目前正在日本訪問的賴清德說，九寨溝發生強震，並傳出傷亡，希望災情不大。去年台南遭逢0206強震，台南市政府賑災專戶也收到來自中國的善款4942萬3109元，銘記在心，對這次四川天災，更感同身受。

他說，天災無常，期盼九寨溝震災救援工作一切順利，將傷亡降到最低，讓受地震影響民眾可盡早恢復原本日常生活。

(中時)