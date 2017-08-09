長崎市長：日本未加入禁核條約 讓核爆受害地無法理解

日本長崎市9日在長崎市和平公園舉辦第72次原爆紀念日的祈願儀式，市長田上富久宣讀和平宣言，強烈批判日本是全球唯一遭原子彈轟炸的國家，卻未參加《禁止核武器條約》會議，實在令核爆受害地無法理解，故強烈要求早日批准條約。

今年的長崎和平祈願儀式上有包括擁核國的美、俄、英、法在內的58國代表列席，乃歷年來第2高，還有核爆受害者及遺族代表出席。出席者在原子彈投下的11時2分集體默哀。

田上表示，核爆受害者的心願是「不再會有被爆者」，這個心願也觸動許多國家參加《禁止核武器條約》，故希望稱之為《廣島長崎條約》。

日本首相安倍晉三6日在廣島市出席廣島和平紀念儀式時，在致詞中並未言及該條約。廣島市長松井一實也有意避免直接批政府或向政府提要求。

(中時)