四川7.0地震 海基會致函海協會表關切
針對四川九寨溝昨（8日）晚9時19分發生芮氏規模7淺層地震，海基會表示，已於今(9日)上午去函2大陸海協會表達關切慰問，同時請陸方協助瞭解是否尚有我方民眾受困或傷亡情形。
海基會指出，昨日晚間地震發生後，海、陸兩會立即與交通部觀光局、旅行公會等相關單位及陸方瞭解有關情形。至今日上午為止，據了解當地我方團客約有19團近341人，目前人員均平安，散客部分尚未有我方民眾受災情形。
海基會特別請海協會轉致有關部門，儘速了解我方民眾最新情況，給予協助並回覆。
致意函內容如下：
海峽兩岸關係協會：
據媒體報導，貴方四川省阿壩州九寨溝縣昨日晚間發生規模7.0強震，已造成13人死亡、175人受傷，全縣17鄉鎮房屋受到不同程度損壞。
本會謹代表我方表達關切與慰問之意，如有救災方面需要，我方願全力提供各項必要協助。至盼受災人數降至最低，災民生活儘速恢復正常，家園早日重建。為此特函請 貴會惠予轉達慰問與協助之意。耑此
順致
時祺
財團法人海峽交流基金會
8月9日
(工商)
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