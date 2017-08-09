大陸國防部新聞局局長吳謙升任 楊宇軍退役

大陸國防部網站9日公告，國防部新聞局原副局長吳謙升任局長。現任新聞發言人分別是吳謙大校和任國強上校。

據《環球時報》報導，上級單位已經批准國防部新聞局原局長楊宇軍自主擇業的申請報告，這表示楊宇軍正式退役。

從2017年2月開始，大陸國防部開始實施3位發言人制度，時任新聞發言人分別是楊宇軍、吳謙和任國強。在此前國防部新聞發言人實行雙發言人制度。因此楊宇軍的離職也為是否會有新國防部新聞發言人的亮相留下懸念。

公開簡歷顯示，吳謙畢業於解放軍國際關係學院，歷任裝甲兵裝備技術研究所助理工程師，國防部外事辦公室參謀、處長，中國駐美國大使館國防副武官，國防部新聞事務局處長等職。吳謙曾在英國伯明翰大學留學，獲工商管理碩士學位。

楊宇軍是截止目前首位主動選擇退出現役的大陸國防部新聞發言人。同時，楊宇軍以「自主擇業」的方式離開部隊，也意味著其未來不會選擇在體制內繼續職業生涯。這也使得國家部委新聞發言人離開體制人數再添一枚。此前離開體制選擇棄官從商、從教的新聞發言人包括最高人民法院新聞發言人孫軍工，商務部新聞發言人沈丹陽等人。

楊宇軍表示，並沒有外界猜測的複雜因素，選擇退役純粹是個人原因。「我非常喜愛這身軍裝，也非常熱愛國防部信息發布這項事業。多年軍旅生涯，一直盡心盡力。但是如今家庭更需要我。經過慎重思考，確實很難做到家庭事業兩頭兼顧，最終決定拿出更多時間陪伴家人。」

(旺報)