慰問國道殉職員 警內政部長紅眼緊抱陳子
國道6大隊竹林分隊警員陳啟瑞7日在國道3號路肩戒護爆胎車輛時，遭拖板車從後追撞殉職，內政部長葉俊榮9日上午到設於新竹市立殯儀館的陳啟瑞靈堂致意，陳妻與獨子見到部長，當場潰堤淚崩，葉俊榮也紅著眼緊抱陳子，要他堅強照顧媽媽，陪同的警界同仁都不禁鼻酸。
葉俊榮今天代表行政院長林全到陳啟瑞靈堂捻香致意，隨後再到國泰新竹醫院慰問在同場意外中受傷的警員楊于辰，同時致贈慰問金。
而當葉俊榮剛踏入陳啟瑞靈堂時，幾天來已哭斷肝腸，原本還強打起精神等候部長的陳妻，一見到葉俊榮就再也難忍淚水，當場潰堤痛。
葉俊榮原本也忍住情緒，在上完香後，見陳員遺孀與獨子，也忍不住淚水，只能上前緊緊擁抱陳子，希望他要加油、堅強，以爸爸為榮，並接下父親的工作，成熟起來，當媽媽堅強的後盾，照顧媽媽。
葉俊榮隨後也握著陳妻的手，拍撫其肩膀，希望陳妻堅強，並表示政府會全力照顧陳家，現場陪同的警界同仁都不禁紅了眼眶。
葉俊榮表示，對這件不幸的事件，他深表哀悼，對後續撫卹將從寬認定，並會全力協助家屬善後，對於員警執勤的安全問題，已請警政署研議提升員警值勤安全環境，此外，針對「毒駕防制」，也會召集各單位專家並與法務部朝法制面研議，盡全力減少類似事件發生。
(中時)
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