慰問國道殉職員 警內政部長紅眼緊抱陳子

內政部長葉俊榮9日上午到陳啟瑞靈堂致意，陳妻與獨子見到部長，當場潰堤淚崩。（陳育賢攝）

內政部長葉俊榮9日上午到陳啟瑞靈堂致意，陳妻與獨子見到部長，當場潰堤淚崩。（陳育賢攝）

內政部長葉俊榮9日上午到陳啟瑞靈堂致意，葉俊榮也紅著眼緊抱陳子，要他堅強照顧媽媽。（陳育賢攝）

葉俊榮今天代表行政院長林全到國泰新竹醫院慰問在同場意外中受傷的警員楊于辰，同時致贈慰問金。（陳育賢攝）

國道6大隊竹林分隊警員陳啟瑞7日在國道3號路肩戒護爆胎車輛時，遭拖板車從後追撞殉職，內政部長葉俊榮9日上午到設於新竹市立殯儀館的陳啟瑞靈堂致意，陳妻與獨子見到部長，當場潰堤淚崩，葉俊榮也紅著眼緊抱陳子，要他堅強照顧媽媽，陪同的警界同仁都不禁鼻酸。

葉俊榮今天代表行政院長林全到陳啟瑞靈堂捻香致意，隨後再到國泰新竹醫院慰問在同場意外中受傷的警員楊于辰，同時致贈慰問金。

而當葉俊榮剛踏入陳啟瑞靈堂時，幾天來已哭斷肝腸，原本還強打起精神等候部長的陳妻，一見到葉俊榮就再也難忍淚水，當場潰堤痛。

葉俊榮原本也忍住情緒，在上完香後，見陳員遺孀與獨子，也忍不住淚水，只能上前緊緊擁抱陳子，希望他要加油、堅強，以爸爸為榮，並接下父親的工作，成熟起來，當媽媽堅強的後盾，照顧媽媽。

葉俊榮隨後也握著陳妻的手，拍撫其肩膀，希望陳妻堅強，並表示政府會全力照顧陳家，現場陪同的警界同仁都不禁紅了眼眶。

葉俊榮表示，對這件不幸的事件，他深表哀悼，對後續撫卹將從寬認定，並會全力協助家屬善後，對於員警執勤的安全問題，已請警政署研議提升員警值勤安全環境，此外，針對「毒駕防制」，也會召集各單位專家並與法務部朝法制面研議，盡全力減少類似事件發生。

(中時)