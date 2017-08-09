花式表演 憲兵機車排秀精采絕活

憲兵機車排大秀精采絕活。國防部提供

國防部長馮世寬前天主持機車排的「訓練成果展示」，讓機車排的「花式表演」曝光。國防部提供

國防部長馮世寬前天主持機車排的「訓練成果展示」，讓機車排的「花式表演」曝光。

憲兵機車排端出許多以往不曾看過的精采絕活，除了常見的「分列校閱」，用極慢速度通過閱兵臺，以及「護運引導」呈現平常執勤的編隊陣型，最特別的在於「障礙物閃避」及「隊形變換」，科目精彩多變，共演練風車定圓、V型交錯、斜線交錯、對角V型交錯、斜線一至三路交錯、同向同邊障礙物閃避、同向交錯障礙物閃避、對向交錯障礙物閃避、順逆向定圓及大雁隊型等，彷彿跨下座騎是端在肩上的槍，猶如三軍儀隊一般地操使，令人目不暇給，過程相當精采。

(中時)