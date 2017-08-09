被爆無縫接軌劈腿 楊大正孕妻不忍了怒嗆：你們超該罵
「滅火器」主唱楊大正與歌手鄭宜農去年1月宣布離婚，女方同時發表出櫃宣言以及講述與前夫之間的感情，讓人動容，而帶著祝福，楊大正隨後認識了現任妻子山東，並在離婚10個月宣布再婚，山東也很快傳出懷孕喜訊，沒想到今天卻被《壹週刊》爆出與舊愛、老公這兩段感情無縫接軌疑劈腿，她與楊大正的經紀人很快給出澄清，但山東難忍怒氣，在臉書po文反擊！
現今懷孕5個多月的歌手山東，今被爆在跟楊大正結婚之前，跟前男友阿猴有過婚約，最後不但反悔分手，還疑似劈腿，消息曝光後，山東在臉書po文，表示身為一個孕婦，一早起來看到周刊亂爆料，直呼「內容完全不實到有點好笑，我覺得很扯！」，直接反駁了劈腿傳聞。
此外，山東也表示自己是在不知情的情況下被亂爆料，讓她忍不住發怒：「你們真的好意思這樣欺負人噎！」，直呼自己不想被欺負，直接開嗆：「你們超該罵！」。
(中時電子報)
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