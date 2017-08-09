九寨溝地震 國民黨表關切慰問

中國大陸四川九寨溝昨發生芮氏規模7地震，造成多人死傷，中國國民黨代理主席林政則今(9日)代表台灣地區許多關心民眾和國民黨黨員，表達誠摯關切與慰問，並對死難者表示哀悼。林政則強調，如有需要，國民黨將全力支持和關注，並期盼災區民眾堅強克服難關，早日完成災後重建。

(中時)