三峽白雞路工寮火警 無人受困

三峽工寮火警，消防隊趕往搶救。

三峽區白雞路40號之6在中午12時半左右傳出火警，警消前往現場發現，起火點為鐵皮搭建的木材工寮，燃燒面積約50坪，旁邊無建築物，且無人員受困，消防局已派7分隊、中隊、大隊前往搶救。

(中時)