九寨溝強震 黃曉明拋磚引玉捐225萬救災

九寨溝強震，黃曉明的愛心基金會率先捐出約台幣225萬救災。（圖／中時資料照片）

蔡依林、大S、馮德倫、舒淇、范冰冰、李晨等人也發文替災區祈福。（圖／中時資料照片）

黃曉明明天愛心基金會第一時間宣布捐款並挺進災區救災。（圖／翻攝自黃曉明明天愛心基金微博）

九寨溝昨晚發生嚴重地震。（圖／新華社）

王健林宣布捐2000萬人民幣救災。（圖／中新社資料照片）

大陸四川省九寨溝附近昨(8日)晚間發生規模7.0強震，目前已知造成13人死亡，175人受傷，許多明星昨晚第一時間便在微博上發文祈福，大陸第一小生黃曉明所建立的明天愛心基金會更是拋磚引玉，率先捐出人民幣50萬元（約新台幣225萬元），指定用於救災與災後重建。

九寨溝昨晚間9時19分突傳強震，至今餘震不斷，救難隊第一時間挺進災區搶救，而眾星如王力宏、蔡依林、Selina、吳奇隆、李玟、陶喆、鍾麗緹、范冰冰、李晨、陳喬恩、梁靜茹、張韶涵、大S、蘇有朋、范瑋琪、李冰冰、莫文蔚、袁詠儀、馮德倫、舒淇、郭采潔、陳柏霖、蔡健雅、趙薇、林俊傑、林宥嘉、歐陽娜娜、徐嬌等人，也都從昨晚至今紛紛發文替四川祈福，身為四川人的張靚穎聽到此消息也十分緊張，PO文表示：「希望不要有人員傷亡！」

而一向熱心公益的黃曉明與Angelababy夫妻，除了發文表示：「天佑大四川！！！」、「平安平安平安」，黃曉明旗下的明天愛心基金會昨深夜便率先表示捐款50萬人民幣用於救災，也在當地快速招募到志願者，協助安排受影響的部分遊客，萬達集團董事長王健林也宣布向四川省慈善總會捐款2000萬元人民幣（約新台幣9019萬元），用於救助遇難群眾、重建家園。

(中時電子報)