九寨溝震區周邊無大熊貓傷亡消息

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九寨溝是大陸野生大熊貓分布縣之一，九寨溝擁有4個大熊貓自然保護區，其中1個為國家級、3個為省級，截至9日3時，這4個位於九寨溝縣的大熊貓自然保護區官方尚未發布震後大熊貓相關消息。

新華網報導，四川臥龍大熊貓自然保護區中國大熊貓保護研究中心官方微博發布的消息稱，所屬基地人員熊貓均安好，未受地震影響。

(旺報)