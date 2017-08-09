交鋒！伊朗無人機逼退美海軍F／A-18戰機
美國官員證實1架距離海軍F/A-18戰機僅百米的伊朗無人機，試圖以危險動作干擾等待降落在尼米茲號(USS Nimitz)航空母艦上的F/A-18戰機，讓兩機在波斯灣上正面交鋒，儘管美官員大批伊朗無人機「不安全又不專業」，但是它還是成功讓F/A-18戰機左閃右躲、不知所措。
根據CNN報導，伊朗1架QOM-1無人機飛越波斯灣時，飛行高度只低於美國海軍F/A-18戰機100米左右，一度還飛在F/A-18旁邊200米左右的距離，相當逼近，讓準備降落在航空母艦上的F/A-18戰機一直在幾千米的飛行高度持續盤旋等待，無法立刻降落，受到伊朗無人機的惱人干擾。
這架無人機並沒有軍事武裝的外觀，但是因為它實在飛得太靠近F/A-18戰機，讓F/A-18戰機為了不碰撞到它，不停閃閃躲躲，反覆在空中升降，等待降落在尼米茲號航空母艦上。美國官員大批這架伊朗無人機的飛行干擾實在「很不安全又不專業」，並說美國當時發出緊急無線電頻率警告這架危險的無人機，最後才成功將它驅離。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。