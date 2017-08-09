交鋒！伊朗無人機逼退美海軍F／A-18戰機

隸屬美國海軍的F/A-18黃蜂式戰鬥機準備從航空母艦上起飛。(圖/維基百科)

美國官員證實1架距離海軍F/A-18戰機僅百米的伊朗無人機，試圖以危險動作干擾等待降落在尼米茲號(USS Nimitz)航空母艦上的F/A-18戰機，讓兩機在波斯灣上正面交鋒，儘管美官員大批伊朗無人機「不安全又不專業」，但是它還是成功讓F/A-18戰機左閃右躲、不知所措。

根據CNN報導，伊朗1架QOM-1無人機飛越波斯灣時，飛行高度只低於美國海軍F/A-18戰機100米左右，一度還飛在F/A-18旁邊200米左右的距離，相當逼近，讓準備降落在航空母艦上的F/A-18戰機一直在幾千米的飛行高度持續盤旋等待，無法立刻降落，受到伊朗無人機的惱人干擾。

這架無人機並沒有軍事武裝的外觀，但是因為它實在飛得太靠近F/A-18戰機，讓F/A-18戰機為了不碰撞到它，不停閃閃躲躲，反覆在空中升降，等待降落在尼米茲號航空母艦上。美國官員大批這架伊朗無人機的飛行干擾實在「很不安全又不專業」，並說美國當時發出緊急無線電頻率警告這架危險的無人機，最後才成功將它驅離。

(中時電子報)