遭北韓點名攻擊 關島人好怕

美國總統厲言警告北韓試射飛彈與核試，卻換來北韓強硬威脅，說要攻打關島，引發當地民眾關切。圖為關島街景，射於2017年5月15日。（圖/美聯社）

面對聯合國嚴厲制裁，北韓抵死拒絕停止飛彈試射與核試，美國總統川普怒言，說要讓平壤見識「前所未見的攻擊和怒火」。而北韓隨即透過官媒中央通信社（KCNA）表示，正仔細研究作戰計畫，打算動用「火星12」型中長程彈道飛彈，攻擊美國關島軍事戰略設施附近區域。

據美聯社與《今日美國報》（USA TODAY）報導，籠罩在北韓威脅下的關島民眾紛紛表示，他們感到害怕。

公車司機朱格拉（Cecil Chugrad）說，因為擔心兒子，他有點驚慌，想要離開關島。

「這威脅很恐怖，」現年28歲的關島居民費登（Graceful Fiden）說，「事情變本加厲，所以我們應該擔心。」

網民在推特上說，萬一北韓真的攻擊關島，川普這輩子將成為最被痛恨的人。

長久以來，關島一直是美國的戰略軍事據點。1898年時，美國在美西戰爭中取得關島。二次大戰時，日本侵略並佔領了關島達兩年半，不過美國在1944又奪回關島。

關島面積約為540平方公里，其中約有1/3為北端的美國安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）所佔據。而美國海軍在當地也設有基地。美軍正在考慮，要將沖繩的海軍陸戰隊遷往關島。

關島選出的聯邦眾議員博達悠（Madeleine Z. Bordallo）在聲明中說，2013年關島也曾面臨類似的威脅，所以她致力促成薩德（THAAD）飛彈防禦系統 部署當地，以攔截並摧毀來襲的飛彈。

(中時電子報)