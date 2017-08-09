印度媒體：邊境空中角力 解放軍難滿載起飛處劣勢

解放軍殲20戰機。(圖/新華社)

印度與中國在邊境對峙長達近2個月，中國近日連續強硬發話，讓緊張情勢急升，外接當優戰爭恐一觸即發，印度空軍近日也為此在打「心理戰」，稱印度的戰機可以在西藏上空有效制止解放軍空軍的戰機，近日一份即將發布的研究資料《龍之爪：評估今日的中國解放軍空軍》中認為，印度空軍在如今中印實際控制線以北的西藏地區有顯著的優勢。

這份報告是由前幻象2000的飛行員薩米爾·約什少校所寫，也是自中印在錫金段邊境洞朗地區6月18日對峙以來，第一份綜合性評估文件，內文認為儘管解放軍空軍在戰機數量上略勝一籌，但是印度空軍結合了地形、技術的因素在西藏和新疆南部上空擁有優勢，足以平衡解放軍空軍在的數量。

因為中國在該地區的主要空軍基地都位於高海拔低區，地形影響之下，將使解放軍有效載荷和作戰半徑將平均減少50%，也就是說青藏高原的稀薄空氣，將嚴重阻礙中國空軍蘇-27、殲-11或殲-10等戰機滿載武器和燃料起飛；反之，印度空軍東北部的主要基地都處於低海拔的平原地帶，這使印度空軍戰機不會在起飛時不受限制。一旦發生空中遭遇戰，中國戰鬥機將明顯處於劣勢，且雖然兩國空軍都面臨青藏高原山地地形的挑戰，但若印軍戰機在西藏執行滲透和制空任務，作為防禦方的中國，預警能力也將受到明顯的影響。

當然報告也指出了印度空軍的劣勢，包括解放軍可以利用在彈道導彈軍備上的優勢，先行摧毀印軍的機場，這將使得印軍的戰機失去用武之處。另外，由於印軍戰機數量嚴重不足，長遠來看，中國快速擴張的空軍仍會獲得地區空中的優勢。

而據《環球時報》報導，中國空軍專家傅前哨表示，高海拔基地的確影響了解放軍空軍的性能，但中國早就注意到這個問題，因此儘管戰機起飛時不能載滿燃料，但是可以利用加油機在空中加油泥補燃料的不足，另外印度基地地點得優勢也恰是印軍的劣勢，引為印軍的戰機需要爬升到和解放軍同一位置必須耗費的時間也比較多，這使得印度原有的優勢也被抵銷。

(中時電子報)