酒駕撞7車爬牆落跑 遭民眾拉下壓制

肇事車輛的前保桿脫離，卡在路旁休旅車的後車輪。（王文吉攝）

戴男肇事後意圖逃逸，遭趕到的警方壓制在地。（民眾提供）

戴男4度酒駕，撞壞7車，自己臉部、右手也受傷。（民眾提供）

在豐原醫院門口排班的計程車，因輪軸遭撞歪，已無法行進。（王文吉攝）

宅配貨車遭戴男駕車擦撞，駕駛下車又遭撞傷送醫。（王文吉攝）

戴男酒駕連撞7車，右車頭、引擎毀損嚴重。（王文吉攝）

戴男車輛的前保桿卡在休旅車後輪，被害車主全跑出來，查看愛車毀損程度。（王文吉攝）

酒駕慣犯24歲戴男昨下午喝完數瓶高粱酒，再度無照開車外出，傍晚行經衛福部豐原醫院外的安康路，連撞7輛車後，意圖棄車逃逸，被害車主見狀上前壓制，並通知警方到場，喝得爛醉的戴男酒測值達1.12，被依公共危險罪送辦。

砰！砰！砰！豐原醫院大門外突傳數聲巨響，對街居民外出查看，發現自己停在路旁的愛車被撞，肇事者將車丟在路口，意圖爬醫院圍牆逃逸，被害車主見狀，衝上前將他壓制，並通知警方到場。

「喝酒又開車，有夠夭壽」、「撞壞那個多車還想跑，這款人欠打！」該起車禍共造成7輛車損壞，一整排轎車有的車身凹陷，有的刮傷，有的還被撞位移，民眾群情激憤大罵，倒楣車主全圍著員警，一一登記、處理善後。

警方調查，24歲戴男昨晚6時30分開車行經豐原區安康路，先擦撞行進間的宅配貨車，肇事後未下車查看，又撞到路旁排班計程車，再連撞停在路旁的5部車輛，連前保桿都脫離，直到毀損故障才停下。

當時宅配貨車行進間遭擦撞，駕駛王男覺得有怪聲，以為車輛故障，停到路旁，正要開車門查看，又遭戴男開車撞上，造成王男受傷送醫。

戴男肇事後下車，欲爬過路旁豐原醫院圍牆逃逸，被害車主聞聲外出查看，圍上前將他從圍牆上拉下壓在地上，交給趕到現場警方逮捕。

警方表示，肇事者為24歲戴男，有公共危險、詐欺前科，無固定工作，前年騎車喝酒被警方查獲，機車駕照遭吊銷，去年聖誕節，他又因開車喝酒被查獲，遭判易服勞役5個月，本月初到豐原警分局報到，目前還在執行中。

戴男向警方供稱，他當天中午在租屋處喝高梁酒，到下午1、2點左右結束，忘記喝了幾瓶，之後他開車要去警察局勞動服務，一時恍神開到醫院門口，記得撞到好幾輛車，下車沒有要逃走，是要打電話通知家人。

豐原警方表示，戴男確實在該單位易服勞役，但時間到下午5點就結束，戴男根本酒醉胡扯，訊後依公共危險罪送辦。

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(中時)