教育版前瞻？學者連署反「玉山計畫」個案加薪

教育部提出「玉山計畫」要為大學教師加薪，不過一群年輕或中生代學者組成的台灣社會研究學會在臉書發起「停止遴選式個案加薪，勿辱玉山之名」連署，他們認為這項計畫多數大學教師未受惠，且以台灣學術界複雜的裙帶關係，必定造成不公平。

教育部明年1月起推動「玉山計畫」，包括「玉山學者」 、「高教深耕計畫彈性薪資」、「教授學術研究加給提高10％」等3大方案，預計每年投入56億元，受益教師達1萬9000人，其中最頂級 「玉山學者」年薪高達650萬元，比現行教授年薪150萬元高出500萬元。

不過台灣社會研究學會最近發起連署，反對玉山計畫個案式加薪，他們認為：「選舉與恩給式的金錢獎勵，是對知識份子的輕蔑與籠絡，有辱玉山之名。」到目前有100多人連署，農委會前主委、台大教授陳保基、政大新聞系教授馮建三均名列其中。

發起連署的台灣社會研究學會理事、國立大學副教授陳竹上表示，「玉山計畫」為教授的學術研究加給提高10％，但副教授、助理教授及講師則沒有，這樣不公平。

「玉山學者年薪可達650萬元，要訂出一個公平的遴選辦法，很難。」陳竹上說，台灣學術界裙帶關係複雜，哪些人可以領年薪650萬元，可能吵翻天。他認為，650萬元這個數字「相當驚人」，足夠聘請6位年輕教師，為何不將這些錢用來降低生師比，讓更多傑出年輕人可進大學任教。

「感覺前瞻計畫和玉山計畫很像，沒有明確目標。」參與連署的陳保基說，「玉山計畫」到底要從國外延攬哪些領域的學者，對台灣高教有什麼幫助，現在都不清楚，然後就說要給多少錢，「這不是在開玩笑嗎」？

玉山計畫目前還未訂出「玉山學者」的遴選辦法，不過陳保基推測，最後能拿到高薪的可能是研究型學者或是台大、中研院的老師，教學型學者或其他大學老師恐不容易受惠。

(中時)