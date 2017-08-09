基隆攝氏38度 台北也有可能達到

基隆中午飆到攝氏38度高溫。（圖／取自氣勨局網站）

根據中央氣象局網站，今天中午13:40基隆高溫已達攝氏38度，台北37.4度、板橋36.7度也相當炎熱，下午大台北亦有38度高溫發生的機率，台東大武則有37度以上高溫的可能，請民眾注意防曬、多補充水分並預防中暑。

(中時)