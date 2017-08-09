強震見真情 父臨死前破窗救子

九寨溝7.0強震，巨石砸扁車輛。(圖/環球網)

大陸四川九寨溝8日晚發生規模7.0強震，瞬間生離死別悲劇不斷上演，已知19人死亡，217人受傷。在已罹難的受害者中，有一對來自湖北武漢的夫婦，臨死前砸車窗救子，愛子之情令人落淚。

據陸媒報導，早前，這對夫婦帶著孩子一家三口前往九寨溝駕車出游。但在地震當晚，當他們的車行至神仙池酒店附近時，被巨石砸中，孩子的母親當場被落石砸中身亡。而孩子的父親，則在臨死前砸碎了車窗，並將正在上六年級的孩子推了出去。

目前，孩子的親人正從武漢趕赴九寨溝。他們希望，能把親人的遺體接出來。

(中時電子報)