恬娃二度亂入 邀求告姚元浩聽「放下真好」講座

姚元浩針對私照外流事件兩度發文，恬娃都跑來留言。（圖／中時資料照片）

恬娃邀姚元浩來聽「放下真好」講座。（圖／翻攝自姚元浩臉書）

姚元浩上月底選在王心凌私照外流爆發3天後才道歉，引來不少網友留言，資深藝人恬娃當時也參一腳，貼出PS過的私密照長輩圖「安慰」姚元浩，掀起網友罵聲，恬娃第一時間道歉刪圖後，昨(8日)姚元浩再發聲，強硬要求王心凌提告他，豈料恬娃再度亂入，邀姚元浩聽「放下真好」講座，讓人看了超傻眼。

藝人恬娃最近話題不斷，先前因貼出王心凌私密照長輩圖致歉後，她轉而表示正在打算籌資替今年5月病逝的豬哥亮蓋廟，還有意請阿匹婆與文英阿姨當護法，盼重建秀場文化，給資深藝人表演空間，卻遭豬哥亮長子謝順福打槍。

昨姚元浩打破沉默，再對王心凌隔空喊話，請對方一定要提告，希望透過公權力抓出真兇，沒想到恬娃又現身留言，以本名「范月娟」的帳號說：「恬娃說元浩麻吉善人，你很孝順、做人又很正直，心凌也很讃」，並打廣告說本月中有場「放下真好、恬娃講座」，邀姚元浩到場聆聽，並附上自拍照，網友則說：「你是恬娃？修到認不出來.....」。

(中時電子報)