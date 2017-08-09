蔡英文：台灣會在國際社群扮演更積極角色
總統蔡英文今天接見2017亞太安全對話學者專家訪問團時強調，面對不斷變動的世界局勢，維護安全及和平是每一個國家的共同責任，臺灣也不例外。我們會在國際社群中，持續扮演更積極的角色，協助我們的區域因應各種變化和挑戰。
比利時國會友臺小組共同主席德斯特賀、澳洲國立大學經濟系榮譽教授爵司戴爾、印度三軍綜合防禦參謀總部前副部長馬赫斯瓦蘭、日本海上自衛隊前艦隊司令官香田洋二、美國布魯金斯研究院資深研究員李維亞、美國戰略暨國際研究中心資深研究員王曉岷等人，今(9日)由遠景基金會董事長陳唐山、外交部政務次長吳志中陪同，赴總統府晉見蔡英文總統，總統府秘書長吳釗燮也在座。
蔡英文致詞時首先歡迎訪賓來到總統府。她很高興昨天和大家一起參加亞太安全對話會議，希望他們對於會議討論的深度和廣度都感到滿意。
她說，沒有一個國家可以獨自達到這個目標，我們必須一起努力，才能打造一個更安全、更繁榮的亞太區域，因此訪賓的參與和支持非常重要。
蔡英文也再度感謝訪賓，在昨天(8日)會議的討論交流中，提供了坦率而精闢的意見，協助我們一起建構一個更好的未來。
(工商)
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