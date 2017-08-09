兩岸急凍，金門物產搶進台灣本島闢商機

金門酒廠生產的陳年大麯酒、陳高有限量優惠。（廖素慧攝）

金門物產展有老字號麵線店家。（廖素慧攝）

金門縣商會與嘉義遠百合辦金門物產展。（廖素慧攝）

兩岸關係凍僵，陸客遊團銳減，小三通的通運地金門景氣也受衝擊，金門物產轉進台灣本島闢商機，今天起至21日在嘉義遠百推出「金門物產展」，金門酒廠的66度陳年麯酒、58度陳高限量特惠價，詢問度高。

在金門經營牧場並往返兩岸經商的業者王廉成指出，兩岸關係急凍後，到大陸舉辦物產展、名品展等商展，不復以往的熱鬧場面，到金門的陸客團體也大減到約僅剩一成，變成散客自由行，日韓、東南亞遊客也少到金門，金門冷清許多，業者慘澹經營，物產只能另尋出路，找商機。

嘉義遠百與金門縣商會合辦金門物產展，有40多年老字號的麵線、牛肉乾、一條根、貢糖等名產，當然少不了金門高梁，今年獲得美國舊金山酒賽雙面金牌的66度陳年大麯酒、58度陳高等名酒有限量優惠價。

(中時)