兩岸急凍 金門物產搶進台灣本島闢商機
兩岸關係凍僵，陸客遊團銳減，小三通的通運地金門景氣也受衝擊，金門物產轉進台灣本島闢商機，今天起至21日在嘉義遠百推出「金門物產展」，金門酒廠的66度陳年麯酒、58度陳高限量特惠價，詢問度高。
在金門經營牧場並往返兩岸經商的業者王廉成指出，兩岸關係急凍後，到大陸舉辦物產展、名品展等商展，不復以往的熱鬧場面，到金門的陸客團體也大減到約僅剩一成，變成散客自由行，日韓、東南亞遊客也少到金門，金門冷清許多，業者慘澹經營，物產只能另尋出路，找商機。
嘉義遠百與金門縣商會合辦金門物產展，有40多年老字號的麵線、牛肉乾、一條根、貢糖等名產，當然少不了金門高梁，今年獲得美國舊金山酒賽雙面金牌的66度陳年大麯酒、58度陳高等名酒有限量優惠價。
(中時)
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